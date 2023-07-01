Спецназовцы 'Белые волки' показали уничтожение вражеской техники за июнь (взрывное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ лишь месяц поразило 119 враждебных целей.

Кроме этого, спецназовцам удалось уничтожить около 40 и ранить более 110 оккупантов. Впечатляющее видео опубликовали на Youtube-канале СБУ.

"Наши воины продолжают устраивать "адские ночи" российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Минус БК и оружие врага": дроны ВСУ эффектно ударили по оккупантам под Бахмутом (видео)

В частности, список вражеских потерь в июне пополнили:

23 танка;

8 БМП;

2 МТЛБ;

18 броневиков;

3 военных авто;

10 артиллерийских систем и РСЗО;

2 единицы спецтехники;

2 средства РЭР и РЭБ;

34 блиндажа;

11 огневых позиций;

3 склада БК;

3 места сосредоточения личного состава.

На видео можно увидеть, как спецназовцы наносят удары по российской технике разным оружием.

Напомним, на днях украинские военные из состава Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!