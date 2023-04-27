Спецназовцы из дрона 'утилизировали' оккупантов в тайнике (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, для этого используются беспилотники.

Накануне бойцы спецподразделения "Вихор" сбросили боеприпас в тайник с двумя оккупантами. Видео опубликовали на канале подразделения в Telegram.

"Осторожно, работает спецподразделение "Вихор". В чем заключается наша работа? Благодаря дронам мы находим окопы, где прячется русня, и поздравляем их адскими подарками. Как говорят: их сложно найти, но приятно уничтожать", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор БПЛА обнаружил врагов в тайнике и сбросил туда гранату. Кроме того, бойцы обнародовали фотографию, на которой указали ряд точек, где были уничтожены оккупанты.

Точное время и место ликвидации врага не сообщаются из соображений безопасности.

На днях украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали две единицы вражеской техники. Был уничтожен армейский грузовик Урал и боевая машина пехоты (БМП-2) российских захватчиков.

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