Спецназовцы показали эффектное уничтожение новой партии оккупантов и российской техники (видео)
Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожают врага на разных участках фронта. В частности, бойцы ликвидировали более 70 оккупантов и ряд российской военной техники.
Среди уничтоженных боевых машин две САУ "Акация" и три пушки "Гиацинт-Б". Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.
Спецназовцы ликвидировали:
- 2 танка;
- 2 САУ "Акация";
- 3 пушки "Гиацинт-Б";
- 2 броневика;
- станция РЭБ "Поле-21";
- камера видеонаблюдения;
- 25 авто;
- 3 огневые позиции;
- 13 вражеских укреплений;
- склад с боеприпасами.
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Бойцам также удалось уничтожить 72 оккупанта.
"Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены 2 "Града", 2 единицы спецтехники, 6 складов и еще 55 захватчиков", – говорится в сообщении.
Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".
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