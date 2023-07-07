Спецназовцы показали эффектное уничтожение новой партии оккупантов и российской техники (видео)

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожают врага на разных участках фронта. В частности, бойцы ликвидировали более 70 оккупантов и ряд российской военной техники.

Среди уничтоженных боевых машин две САУ "Акация" и три пушки "Гиацинт-Б". Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

Спецназовцы ликвидировали:

2 танка;

2 САУ "Акация";

3 пушки "Гиацинт-Б";

2 броневика;

станция РЭБ "Поле-21";

камера видеонаблюдения;

25 авто;

3 огневые позиции;

13 вражеских укреплений;

склад с боеприпасами.

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Бойцам также удалось уничтожить 72 оккупанта.

"Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены 2 "Града", 2 единицы спецтехники, 6 складов и еще 55 захватчиков", – говорится в сообщении.

Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".

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