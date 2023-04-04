Спецназовцы СБУ дроном-камикадзе ликвидировали вражеский комплекс наблюдения 'Муром-М' (видео)

Украинские защитники с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения Муром-М. Во время успешной атаки взрывом была отменена и живая сила врага.

Видео атаки дрона на комплекс "Муром-М" появилось в соцсетях. Его опубликовали в Телеграм-сообществе "Эскадрон".

Отмечается, что на вражеской станции наблюдения отработали бойцы спецподразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

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"Еще одно точное применение лошадки с крафтнеймом UJEE спецподразделением ЦСО "А" СБ Украины. Результат – уничтожен комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М". Согласно перехвату, трое обслуживавших его оккупантов получили ранения. А некоторые, скрещиваем пальчики, возможно , - и умер", – прокомментировали эти кадры в сообществе.

Комплекс Муром-М, характеристика:

Автономная система дальнего разворачивающегося видео-тепловизионного наблюдения для обеспечения безопасности и сбора данных на любой местности.

Интеллектуальное видеонаблюдение больших открытых пространств в режиме реального времени

Автономное электропитание комплекса;

Выявление целей день и ночь на расстоянии 10 км/4,2 км;

Организация канала связи с отдаленным постом мониторинга;

Этот комплекс предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

Он выполняет функции определения (уточнения) места нарушения охраняемого участка места с подачей команды (сигнала) "Тревога" и отображением информации в реальном масштабе времени на мониторе станционной части и архивированием событий. Муром позволяет сканировать контролируемое пространство в ручном режиме и в режиме видео-локации.

Отличительной особенностью комплекса является возможность его быстрого развертывания и длительная работа в автономном режиме. Мобильность комплекса обеспечивается быстросборной/разборной конструкцией составных частей изделия. Комплекс может быть развернут на охраняемом участке за 2 часа расчетом из 3 человек. Для упаковки и транспортировки составных частей комплекса используются специальные кейсы.

Основные характеристики:

Дальность обнаружения видеокамерой дальнего обзора – 10 тысяч метров.

Дальность обнаружения тепловизором – 4000 м (человек), 7900 м (авто).

Режим автоматического сканирования заданных контрольных точек с обнаружением целей до 30 точек.

Сектор обзора видеокамеры – 360 градусов по горизонтали и 45 по вертикали.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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