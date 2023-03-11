Спецназовцы СБУ взорвали российский танк вместе с экипажем с помощью дрона-камикадзе (видео)

На одном из направлений фронта украинские аэроразведчики заметили двигавшийся к позициям наших бойцов вражеский танк. Военная техника россиян была ликвидирована вместе с экипажем.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, когда спецназовцы заметили из беспилотника вражеский танк, они направили на него дрон-камикадзе. россияне пытались уйти от удара, однако им не удалось.

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"Украинский FPV-дрон vs российский танк. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались сбежать, но им не очень удалось", – прокомментировали кадры ликвидации врага в СБУ.

Напомним, что 8-й отдельный горно-штурмовой батальон показал снайперское попадание в окоп россиян. Артиллерия работала совместно с аэроразведкой и зафиксировала все на камеру.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Для этого бойцы Центра спецопераций "А" использовали FPV-дрон.

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