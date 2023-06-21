Спецназовцы ювелирно уничтожили более 20 единиц техники оккупантов (видео)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины принимают участие в боях на разных участках фронта. Менее чем через неделю спецназовцы уничтожили 21 единицу техники оккупантов.

Для этого использовали ударные дроны. Видео обнародовали в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Наши специализированные контрнаступления освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что спецназовцам удалось ликвидировать:

11 танков;

2 САУ;

2 БМП;

2 МТЛБ;

один броневик;

3 единицы автомобильной техники.

На видео можно увидеть, как бойцы СБУ направляют дроны-камикадзе точно в военную технику оккупантов. На следующих кадрах показаны последствия попадания БПЛА.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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