Спецпредставитель Трампа прибыл в Россию, а президент США готовит заявление. Подробности

Специальный представитель президента США Стив Виткофф в среду, 6 августа, прибыл в Москву. В столице государства-агрессора его ждут переговоры с руководством Российской Федерации.

В аэропорту американского посланника встретил российский представитель по инвестициям Кирилл Дмитриев. После непродолжительной прогулки по центру Москвы и визита в один из ресторанов, Виткоффа отвезли в Кремль, сообщает телеканал CNN.

Спецпредставитель Дональда Трампа по международным вопросам прилетел в Москву после того, как Кремль инициировал встречу в попытке помешать введению новых ограничений. Санкции, по словам Трампа, могут вступить в силу уже на этой неделе. В рамках своего визита Виткофф проведет ряд встреч с российскими чиновниками, включая Владимира Путина.

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Накануне глава Белого дома заявил, что именно результаты этого визита могут оказаться решающими в вопросе дальнейших санкций против России. В то же время, Трамп выразил сомнения в намерениях Путина остановить военную агрессию, отметив, что не доверяет ему так, как раньше, и опасается возможного манипулирования со стороны российского лидера.

Согласно предварительной информации, по завершении переговоров своего специального посланника в Москве президент США Дональд Трамп планирует выступить с обращением. Ожидается, что заявление прозвучит ориентировочно в 23:30 по Киеву.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что примерно в 12.00 началась личная встреча спецпредставителя США с Владимиром Путиным. Пока неясно, обещают ли обе стороны официальные комментарии или проведут брифинг после завершения диалога.

Ядерные предупреждения и экономическое давление

В преддверии приезда Стивена Виткоффа в российскую столицу президент США Дональд Трамп неожиданно обострил риторику по ядерной безопасности, ответив на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Некоторые дипломаты в ЕС увидели намек на демонстрацию американского ядерного преимущества в контексте предстоящих переговоров.

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Также Трамп пригрозил принять два типа мер, если Россия не согласится на прекращение агрессии до 8 августа. Первым шагом могут стать новые торговые ограничения против российских товаров, хотя их влияние будет минимальным из-за почти полного отсутствия торговли между странами с начала вторжения.

Кроме того, американский президент пообещал ввести дополнительные пошлины для покупающих российские энергоносители государств. Это касается, прежде всего, Китая и Индии – главных покупателей нефти и газа из РФ. Такой шаг может существенно поразить финансовое обеспечение войны со стороны Кремля.

Что было раньше

Президент США Дональд Трамп недавно обострил свою позицию по отношению к России, выдвинув Путину четкий ультиматум по завершению войны против Украины. Американский лидер фактически установил крайний срок – до 8 августа – для прекращения боевых действий. При этом Трамп не исключил возможности личной встречи с президентом РФ еще до истечения указанного срока.

Кроме того, он решительно отреагировал на ядерные угрозы Москвы. В частности, глава Белого дома отдал приказ о перемещении американских атомных подлодок, вероятно, ближе к российским границам. Также Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

Раньше мы рассказывали, что Трамп не верит в блеф Путина и чего ждать до 8 августа.

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