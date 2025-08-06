Спецпредставник Трампа прибув до Росії, а президент США готує заяву. Подробиці

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф у середу, 6 серпня, прибув до Москви. У столиці держави-агресора на нього чекають переговори з керівництвом Російської Федерації.

В аеропорту американського посланця зустрів російський представник з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Після нетривалої прогулянки центром Москви та візиту до одного з ресторанів, Віткоффа відвезли до Кремля, інформує телеканал CNN.

Спецпредставник Дональда Трампа з міжнародних питань прилетів до Москви після того, як Кремль ініціював зустріч у спробі завадити запровадженню нових обмежень. Санкції, за словами Трампа, можуть набути чинності вже цього тижня. У межах свого візиту Віткофф проведе низку зустрічей із російськими посадовцями, включно з Володимиром Путіним.

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Напередодні глава Білого дому заявив, що саме результати цього візиту можуть стати вирішальними у питанні подальших санкцій проти Росії. Водночас Трамп висловив сумніви щодо намірів Путіна зупинити військову агресію, зазначивши, що не довіряє йому так, як раніше, і побоюється можливого маніпулювання з боку російського лідера.

Згідно з попередньою інформацією, після завершення перемовин свого спеціального посланця у Москві президент США Дональд Трамп планує виступити зі зверненням. Очікується, що заява пролунає орієнтовно о 23:30 за київським часом.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що приблизно о 12:00 розпочалася особиста зустріч спецпредставника США з Володимиром Путіним. Наразі неясно, чи обидві сторони оприлюднять офіційні коментарі або проведуть брифінг після завершення діалогу.

Ядерні попередження та економічний тиск

Напередодні приїзду Стівена Віткоффа до російської столиці президент США Дональд Трамп несподівано загострив риторику щодо ядерної безпеки, відповівши на заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Деякі дипломати в ЄС побачили в цьому натяк на демонстрацію американської ядерної переваги в контексті майбутніх переговорів.

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Також Трамп пригрозив вжити два типи заходів, якщо Росія не погодиться на припинення агресії до 8 серпня. Першим кроком можуть стати нові торговельні обмеження проти російських товарів, хоча їхній вплив буде мінімальним через майже повну відсутність торгівлі між країнами з початку вторгнення.

Окрім того, американський президент пообіцяв ввести додаткові мита для держав, які купують російські енергоносії. Це стосується насамперед Китаю та Індії – головних покупців нафти та газу з РФ. Такий крок може суттєво вдарити по фінансовому забезпеченню війни з боку Кремля.

Що було раніше

Президент США Дональд Трамп нещодавно загострив свою позицію щодо Росії, висунувши Путіну чіткий ультиматум щодо завершення війни проти України. Американський лідер фактично встановив крайній термін – до 8 серпня – для припинення бойових дій. При цьому Трамп не відкинув можливості особистої зустрічі з президентом РФ ще до завершення зазначеного строку.

Крім того, він рішуче відреагував на ядерні погрози з боку Москви. Зокрема, глава Білого дому віддав наказ щодо переміщення американських атомних підводних човнів, імовірно, ближче до російських кордонів. Також Трамп наголосив, що Сполучені Штати цілком готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.

Раніше ми розповідали, що Трамп не вірить у блеф Путіна та чого чекати до 8 серпня.

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