Спирт, конопля, хлоформ и морфий: методы лечения в 1900-х годах

Европейская медицина в 1900-х годах оставляла желать лучшего. В то время врачи испытывали все достаточно специфические методы лечения. Почти каждую болезнь лечили кокаином или опиоидами. Как такое лечение воздействовало на организм пациентов и какие последствия вызывало оставим для дискуссий.

Об этом пишет IFLScience.

Ярким примером лекарства того времени является "Сироп от кашля на одну ночь", который широко применяли в конце 19 века. В состав сиропа входили 1-процентный спирт, индийская конопля, хлороформ и морфий. Можно спорить о лечебном эффекте от кашля, но проблемы со сном сироп решал однозначно.

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Опиоиды в составе лекарственных препаратов довольно были странной составляющей, но для тогдашней медицины это было вполне нормальным: морфин, героин и другие производные от мака использовались для избавления от боли и прекращения сухого и влажного кашля.

Хлороформ также применяли для лечения кашля и улучшения сна. Со временем власти стали более тщательно регулировать добавление опиоидов в лекарственные средства, а применение хлороформа запретили после того, как в 1976 году FDA обнаружило, что он повышает риск остановки сердца и рака.

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