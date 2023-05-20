Спрячь волосы за икону, чтобы обошла беда: интересные народные приметы украинцев о внешности

Почему девушкам нельзя расчесываться на людях - почему нельзя выбрасывать волосы и как иметь крепкие зубы - народные поверья и предрассудки

У украинцев есть ряд интересных и странных предрассудков. Например, девушке лучше не заплетаться на людях, потому что может не выйти замуж.

В TikTok-канале "Корни: культурные традиции" рассказали об основных поверьях и запретах, связанных с внешностью. Некоторые из них вы точно слышали.

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1. У кого на переносице брови сходятся, тот будет несчастлив, или наоборот – счастлив.

2. Человек, ни разу в жизни не стригшийся, вреден.

3. Обстриженный волос не следует выбрасывать на помойку, потому что ее заберут лягушки на гнездо или птица понесет в свое гнездо. Тогда у людей возникнет длительная головная боль.

4. Девушкам нельзя на людях заплетаться, потому что сваты не придут.

5. Следующий предрассудок очень актуален сегодня. Если спрятать шею обстриженного парня, которого берут в солдаты, в икону или за икону, то этот парень вернется домой живой и здоровый, минует его всякая беда.

6. Если зазвенит в каком-то ухе и угадают в каком именно, то осуществится задуманное.

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7. Через голову ничего нельзя подавать, потому что голова будет кружиться.

8. Если выпадают зубы, то чтобы крепкие рослы нужно взять зуба, закинуть на печь и сказать: "Мишка, мышка, на тебе костного зуба, а мне дай железного".

9. Если левый глаз чешется, радоваться будете.

10. Почему нельзя болтать ногами за столом? Когда будете обедать, то крайне запрещено махать ногами, то на ногах машется нечистая сила. А еще потому, что собаки покусают.

11. Если кто-то прищемит ногу дверью, то это признак, что гости придут.

12. Когда споткнешься на правую ногу, будет нрав. Если на левую – наоборот.

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13. Когда чешется пятка, будете отправляться в путь.

14. Не наступайте в чужие следы, потому что голова болит.

15. Если чешется правая ладонь, встретите друга, а левая - будете считать деньги.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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