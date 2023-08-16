Сразу три единицы российской техники вместе с экипажами уничтожили воины ССО (взрывное видео)

Бойцы Сил Специальных операций в одном из направлений фронта ликвидировали сразу три единицы военной техники российских захватчиков. Уничтожены танк врага, машина технической поддержки и автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель".

Ликвидация вражеской техники попала на видео, опубликованное в телеграм-канале ССО. Отмечается, что при атаке на машину технической поддержки был ликвидирован и ее экипаж.

"Сразу три единицы техники противника уничтожили воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны. Среди сожженной вражеской техники: автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом и танк", – прокомментировали это видео воины ССО.

Читайте также: Глава СБУ поделился видео атаки экспериментального беспилотника Sea Baby по Крымскому мосту

Справка:

Р-330Ж "Житель" – российская радиоэлектронная станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы), предназначенная для выявления, идентификации и нейтрализации наземных и воздушных радиоэлектронных средств (РЭС). Она может выявлять разные типы РЭС, включая радиостанции, радары и системы управления вооружением. "Житель" может нейтрализовать РЭС, создавая помехи в их диапазоне частот.

"Житель" представляет собой очень мобильную систему, которая может транспортироваться на различных транспортных средствах. Эта система РЭБ может быть использована для нейтрализации РЭС противника, что может сделать его более уязвимым для атаки.

Некоторые основные характеристики Р-330Ж "Житель":

Может обнаруживать разные типы РЭС, включая радиостанции, радары и системы управления вооружением.

Может нейтрализовать РЭС, создавая помехи в диапазоне частот.

Является очень мобильной системой, которая может транспортироваться на разных транспортных средствах.

На днях бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!