Сроки военной службы для мобилизованных и контрактников во время войны: что говорит закон

Законодательство Украины четко регламентирует продолжительность военной службы для разных категорий граждан. Однако особый период, связанный с военными действиями, вносит определенные коррективы.

Для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины, установлен максимальный срок службы до 18 месяцев. Для тех, кто на момент призыва имеет степень магистра, этот срок сокращен до 12 месяцев, сообщает издание "Новости Pro".

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Сроки военной службы в Украине регламентируются законом и зависят от категории военнослужащих. Для солдат, матросов, сержантов и старшин срочной службы в Вооруженных Силах установлено до 18 месяцев, а для тех, кто имеет степень магистра – до 12 месяцев. Контрактная служба для рядового состава длится 3 года, для сержантов и старшин – от 3 до 5 лет, а для курсантов – время обучения.

Для офицерского состава срок службы зависят от специальности: летный состав авиации – 10 лет, другие специальности – 5 лет, а для офицеров запаса – от 2 до 5 лет. Во время военного положения сроки службы для контрактников и мобилизованных военнослужащих могут продолжаться до объявления демобилизации или завершения особого периода, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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