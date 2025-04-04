США могут изменить правила игры для всех пользователей крипты

В Соединенных Штатах активно продолжаются обсуждения нового закона о регулировании стейблкоинов — цифровых токенов, стоимость которых привязана к реальным валютам, в частности доллару. В 2024 году объем транзакций с их использованием превысил $27 триллионов, что делает этот сегмент важным не только для финансового рынка США, но и для всего глобального криптосообщества. В центре внимания — будущее таких активов, как USDT и USDC, давно ставших привычными инструментами для сохранения стоимости, обмена и трансграничных переводов.

Конгресс выбирает между двумя сценариями. Первый предполагает преимущество для внутренних эмитентов – компаний, зарегистрированных в США. Это означает фактическое вытеснение иностранных игроков, таких как Tether, который, кстати, сохраняет больше американских гособлигаций, чем некоторые европейские государства. Второй вариант — создание конкурентной среды, в которой как американские, так и международные эмитенты смогут работать на одинаковых условиях. Именно последний подход эксперты называют конструктивным для долгосрочного развития криптоэкономики.

Для пользователей криптовалют последствия этих решений будут ощутимыми. Стейблкоины часто используют в странах со слабой банковской системой как средство сохранения средств в стабильной валюте или для обхода ограничений традиционных финансовых учреждений. Если США закроют рынок для иностранных эмитентов, многие пользователи потеряют доступ к проверенным и удобным платформам, с которыми работают годами. Кроме того, монополизация со стороны нескольких американских компаний может снизить конкуренцию, а значит повысить риски централизации, потери конфиденциальности и роста комиссий.

Интересно, что утверждение об исключительной надежности только американских эмитентов не совсем соответствует действительности. Тот же Tether активно сотрудничает с правоохранительными структурами в десятках стран и имеет историю блокирования транзакций, связанных с отмыванием средств или незаконной деятельностью. Это свидетельствует о том, что за пределами США существуют не менее ответственные и технологически развитые компании, готовые работать в рамках прозрачных стандартов. Ограничение таких игроков – это не защита, а упущенная возможность.

В итоге эта дискуссия – не просто очередная политическая борьба в стенах Конгресса. Это момент истины для всего крипторинка. Если закон будет построен на принципах открытости, прозрачности и конкуренции, выиграют все: пользователи, инновационные компании и финансовая система в целом. Если США сделают ставку на закрытую модель, это может стать шагом назад — к контролируемым, медленным и неэффективным финансам, от которых крипта с самого начала и пыталась отойти.

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