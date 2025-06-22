США нанесли удар по ядерным объектам Ирана: Трамп пригрозил новыми атаками

В воскресенье, 22 июня, американский президент Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции со стороны военных США. Ее целью были три ключевых ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом он сообщил во время своего обращения к гражданам Соединенных Штатов, пишет UAportal ссылкой на ТСН. "Недавно американские военные нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима – Фордо, Натанзе и Исфахане. Все слышали эти названия в течение многих лет, когда они строили это ужасно разрушительное предприятие", – сказал Трамп.

Как отметил американский лидер, удары были направлены на полное уничтожение иранской программы по обогащению урана и ликвидацию ядерной угрозы со стороны, по его словам, "главного спонсора терроризма в мире".

"Эти объекты все знали в течение многих лет – как часть страшно разрушительного проекта. Сегодня я могу заявить всему миру: эти удары стали зрелищным военным успехом. Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены", – подчеркнул Трамп.

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Он добавил, что отныне Иран "вынужден искать мира".

"Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо легче", – заявил Трамп.

Президент США напомнил об угрозах со стороны Ирана, направленных против Соединенных Штатов и Израиля, а также о потерях среди американских военных из-за иранских атак. Кроме этого, он возложил ответственность за многочисленные жертвы на генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в ночь на 16 июня Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты. В результате атаки погибли три человека, еще 67 получили травмы разной степени тяжести.

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