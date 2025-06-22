США завдали удар по ядерних об’єктах Ірану: Трамп пригрозив новими атаками

У неділю, 22 червня, американський президент Дональд Трамп заявив про успішне проведення операції з боку військових США. Її метою були три ключові ядерні об’єкти Ірану – Фордо, Натанз і Ісфахан.

Про це він повідомив під час свого звернення до громадян Сполучених Штатів, пише UAportal з посиланням на ТСН. "Нещодавно американські військові завдали масованих високоточних ударів по трьох ключових ядерних об’єктах іранського режиму – Фордо, Натанзі та Ісфахані. Всі чули ці назви протягом багатьох років, коли вони будували це жахливо руйнівне підприємство", – сказав Трамп.

Як зазначив американський лідер, удари були спрямовані на повне знищення іранської програми зі збагачення урану та ліквідацію ядерної загрози з боку, за його словами, "головного спонсора тероризму у світі".

"Ці об’єкти всі знали протягом багатьох років – як частину страшенно руйнівного проєкту. Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об’єкти Ірану були повністю знищені", – підкреслив Трамп.

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Він додав, що відтепер Іран "змушений шукати миру".

"Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими", – заявив Трамп.

Президент США нагадав про погрози з боку Ірану, спрямовані проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, а також про втрати серед американських військових через іранські атаки. Окрім цього, він поклав відповідальність за численні жертви на генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, у ніч на 16 червня Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 67 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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