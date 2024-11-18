США разрешили удары дальнобойным оружием по России, но есть нюанс: подробности

Белый дом принял решение разрешить Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов по территории России, но исключительно по Курской области. Это решение явилось ответом на участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях на стороне РФ.

По информации источника, Киеву разрешили использование ракет ATACMS только в пределах Курской области, где были зафиксированы северокорейские военные. Об этом пишет Axios.

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Сообщение об этом решении украинская сторона получила примерно три дня назад.

Собеседник издания отметил, что главная цель этого шага – сдерживание КНДР от дальнейшего направления своих военных для поддержки РФ. В Белом доме считают, что если северокорейские войска подвергнутся серьезному удару, Пхеньян может пересмотреть свое решение о дальнейшей помощи России, что ослабит российское контрнаступление в Курской области.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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