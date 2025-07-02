Ссуды для УБД: как получить и на что выдают

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют возможность получить льготный заем на приобретение или строительство жилья. Такая финансовая помощь предусмотрена как для покупки домов, так и для их строительства, капитального ремонта или реконструкции.

Также ссуда может быть использована для подключения объектов к коммуникациям или для улучшения условий на садовых участках, включая приобретение дачных домов. Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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По информации Министерства по делам ветеранов Украины, участники боевых действий и военные могут рассчитывать на льготные условия возврата средств: возврат займа начинается не сразу после приобретения или окончания строительства, а только через пять лет. После этого у заемщика еще десять лет на постепенное погашение долга.

Таким образом, срок возврата ссуды может длиться до пятнадцати лет с момента завершения строительства или покупки недвижимости.

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