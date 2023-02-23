Стало известно, чего ждать от масштабной проверки пенсионеров в Украине

В Украине в 2023 году проведут масштабную проверку пенсионеров. Речь идет о верификации пенсий и других соцвыплат.

Проверка проходит в три этапа: при подаче документов на оформление пособия, при получении пособия и в течение трех лет после того, как вам перестали платить. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что органы соцзащиты обязаны проверить документы, предоставленные пенсионерам при оформлении выплат. Впоследствии Минфин в автоматическом режиме будет следить, не появилась ли в реестрах дополнительная информация о лице.

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Уточняется, что информацию будут хранить еще три года после того, как граждане перестали получать помощь.

Впрочем, даже если Минфин обнаружит нарушения, он может передать только информацию Минсоцполитики. Именно профильное министерство перепроверяет данные и принимает решение, забирать выплату или нет.

Если оказалось, что лицо незаконно получало деньги, его попросят вернуть их в бюджет. И если отказаться, управление соцзащиты подаст в суд.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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