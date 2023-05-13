Стало известно, где в Украине самые большие пенсии
В Украине назвали три региона, где у пенсионеров самые высокие выплаты. В тройке лидеров – Киев, Донецкая и Луганская области.
По данным Пенсионного фонда, кроме трех вышеуказанных регионов, высокие выплаты получают также пенсионеры Днепропетровской, Житомирской, Ровенской и Запорожской области.
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В конце рейтинга находятся пенсионеры из Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей.
Отмечается, что рейтинг основан на данных среднего размера назначенной пенсионной выплаты на 1 апреля 2023 года.
Сам рейтинг выглядит следующим образом:
- Киев - 7129,41 грн
- Донецкая область - 6559,70 грн
- Луганская область - 6049,04 грн
- Днепропетровская область - 5804,28 грн
- Житомирская область - 5649,78 грн
- Ровенская область - 5487,66 грн
- Запорожская область - 5416,23 грн
- Киевская область - 5412 грн
- Харьковская область - 5249,37 грн
- Полтавская область - 5096,70 грн
- Одесская область - 5001,49 грн
- Николаевская область - 4899,11 грн
- Черниговская область - 4747,64 грн
- Сумская область - 4722,63 грн
- Львовская область - 4700,37 грн
- Кировоградская область - 4639,15 грн
- Черкасская область - 4575,21 грн
- Волынская область - 4440,41 грн
- Винницкая область - 4431,72 грн
- Ивано-Франковская область - 4430,17 грн
- Херсонская область - 4408,84 грн
- Хмельницкая область - 4390,84
- Черновицкая область - 4181,80 грн
- Закарпатская область - 4164,47 грн
- Тернопольская область - 3997,57 грн.
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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