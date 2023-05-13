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Стало известно, где в Украине самые большие пенсии

Былим Елена

Стало известно, где в Украине самые большие пенсии

В Украине назвали три региона, где у пенсионеров самые высокие выплаты. В тройке лидеров – Киев, Донецкая и Луганская области.

По данным Пенсионного фонда, кроме трех вышеуказанных регионов, высокие выплаты получают также пенсионеры Днепропетровской, Житомирской, Ровенской и Запорожской области.

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В конце рейтинга находятся пенсионеры из Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Отмечается, что рейтинг основан на данных среднего размера назначенной пенсионной выплаты на 1 апреля 2023 года.

Сам рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Киев - 7129,41 грн
  2. Донецкая область - 6559,70 грн
  3. Луганская область - 6049,04 грн
  4. Днепропетровская область - 5804,28 грн
  5. Житомирская область - 5649,78 грн
  6. Ровенская область - 5487,66 грн
  7. Запорожская область - 5416,23 грн
  8. Киевская область - 5412 грн
  9. Харьковская область - 5249,37 грн
  10. Полтавская область - 5096,70 грн
  11. Одесская область - 5001,49 грн
  12. Николаевская область - 4899,11 грн
  13. Черниговская область - 4747,64 грн
  14. Сумская область - 4722,63 грн
  15. Львовская область - 4700,37 грн
  16. Кировоградская область - 4639,15 грн
  17. Черкасская область - 4575,21 грн
  18. Волынская область - 4440,41 грн
  19. Винницкая область - 4431,72 грн
  20. Ивано-Франковская область - 4430,17 грн
  21. Херсонская область - 4408,84 грн
  22. Хмельницкая область - 4390,84
  23. Черновицкая область - 4181,80 грн
  24. Закарпатская область - 4164,47 грн
  25. Тернопольская область - 3997,57 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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