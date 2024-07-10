Стало известно, какие организации имеют 100% бронирование от мобилизации
Кабмин согласовал организации, имеющие 100% бронирование от мобилизации. Значительная часть – получают иностранные гранты, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения на средства иностранных партнеров.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на документ Кабмина. Отмечается, что кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных организаций и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.
Новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.
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Приказом от 21 июня 2024 г. был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших бронирование на 100% своих сотрудников.
В частности:
- всеукраинская ОО "Гражданская сеть "Опора",
- ОО "Центр политических студий и аналитики "Эйдос",
- ОО "Институт Киевская школа экономики";
- Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики";
- ОО "Дикси групп";
- ОО "Интерньюз-Украина";
- ОО "Развитие гражданских компетентностей в Украине";
- ОО "Трансперенси Интернешнл Украина";
- ОО "Украинская академия лидерства";
- ОО "Украинский независимый центр политических исследований" (УНЦПИ);
- ОО "Центр демократии и верховенства права";
- ОО "Центр экономической стратегии";
- ОО "Центр политико-правовых реформ";
- общественный союз "Фонд архитектуры реформ в Украине";
- МБО "Фонд Восточная Европа";
- ОО "Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение" (ИСАР "Единение");
- Национальный фонд исследований Украины;
- "Академия электронного управления";
- частная фирма "ГАРДЕ";
- ООО "Делойт и Туш";
- ООО "Эжис Украина";
- ООО "КСМ-ГРУПП";
- ООО "Сан Системс Девелопмент";
- ООО "Соджитз Авто Украина";
- ООО "АВЕГА";
- ООО "Делойт энд Туш ЮСК";
- ООО "Делойт Технологические услуги";
- ООО "Миамото Интернешнл Украина";
- Украинский фонд социальных инвестиций
- Национальный центр изучения общественного мнения (США)
- Международный фонд избирательных систем (США) и т.д.
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