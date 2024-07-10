Стало відомо, які організації мають 100% бронювання від мобілізації

Кабмін узгодив організації, які мають 100% бронювання від мобілізації. Значна частина – отримують іноземні гранти, займаються дослідженням питань виборів і громадської думки за кошти іноземних партнерів.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на документ Кабміну. Зазначається, що крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ зі США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових громадських організацій та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.

Новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проєктів, незалежно від спрямування їхньої діяльності.

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Наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.

Зокрема:

всеукраїнська ГО "Громадянська мережа "Опора",

ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос",

ГО "Інститут Київська школа економіки";

Приватна установа "Університет "Київська школа економіки";

ГО "Діксі груп";

ГО "Інтерньюз-Україна";

ГО "Розвиток громадянських компетентностей в Україні";

ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна";

ГО "Українська академія лідерства";

ГО "Український незалежний центр політичних досліджень" (УНЦПД);

ГО "Центр демократії та верховенства права";

ГО "Центр економічної стратегії";

ГО "Центр політико-правових реформ";

громадська спілка "Фонд архітектури реформ в Україні";

МБО "Фонд східна Європа";

ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (ІСАР "Єднання");

Національний фонд досліджень України;

"Академія електронного управління";

приватна фірма "ГАРДЕ";

ТОВ "Делойт і Туш";

ТОВ "Ежіс Україна";

ТОВ "КСМ-ГРУП";

ТОВ "Сан сістемс Девелопмент";

ТОВ "Соджітз Авто Україна";

ТОВ "АВЄГА";

ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК";

ТОВ "Делойт Технологічні Послуги";

ТОВ "Міамото Інтернешнл Україна";

Український фонд соціальних інвестицій

Національний центр вивчення громадської думки (США)

Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.

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