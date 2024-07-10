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Стало відомо, які організації мають 100% бронювання від мобілізації

Анастасія Крищук

Стало відомо, які організації мають 100% бронювання від мобілізації
які організації мають 100% бронювання від мобілізації

Кабмін узгодив організації, які мають 100% бронювання від мобілізації. Значна частина – отримують іноземні гранти, займаються дослідженням питань виборів і громадської думки за кошти іноземних партнерів.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на документ Кабміну. Зазначається, що крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ зі США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових громадських організацій та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.

Новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проєктів, незалежно від спрямування їхньої діяльності.

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Наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.

Зокрема:

  • всеукраїнська ГО "Громадянська мережа "Опора",
  • ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос",
  • ГО "Інститут Київська школа економіки";
  • Приватна установа "Університет "Київська школа економіки";
  • ГО "Діксі груп";
  • ГО "Інтерньюз-Україна";
  • ГО "Розвиток громадянських компетентностей в Україні";
  • ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна";
  • ГО "Українська академія лідерства";
  • ГО "Український незалежний центр політичних досліджень" (УНЦПД);
  • ГО "Центр демократії та верховенства права";
  • ГО "Центр економічної стратегії";
  • ГО "Центр політико-правових реформ";
  • громадська спілка "Фонд архітектури реформ в Україні";
  • МБО "Фонд східна Європа";
  • ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (ІСАР "Єднання");
  • Національний фонд досліджень України;
  • "Академія електронного управління";
  • приватна фірма "ГАРДЕ";
  • ТОВ "Делойт і Туш";
  • ТОВ "Ежіс Україна";
  • ТОВ "КСМ-ГРУП";
  • ТОВ "Сан сістемс Девелопмент";
  • ТОВ "Соджітз Авто Україна";
  • ТОВ "АВЄГА";
  • ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК";
  • ТОВ "Делойт Технологічні Послуги";
  • ТОВ "Міамото Інтернешнл Україна";
  • Український фонд соціальних інвестицій
  • Національний центр вивчення громадської думки (США)
  • Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.

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