rus
Українська
Война в Украине

Стало известно, какие организации имеют 100% бронирование от мобилизации

Анастасия Крыщук

Стало известно, какие организации имеют 100% бронирование от мобилизации
Какие организации имеют 100% бронирование от мобилизации

Кабмин согласовал организации, имеющие 100% бронирование от мобилизации. Значительная часть – получают иностранные гранты, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения на средства иностранных партнеров.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на документ Кабмина. Отмечается, что кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных организаций и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.

Новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.

Читайте также: В любом случае можно не идти в ТЦК за повесткой: комментарий военных

Приказом от 21 июня 2024 г. был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших бронирование на 100% своих сотрудников.

В частности:

  • всеукраинская ОО "Гражданская сеть "Опора",
  • ОО "Центр политических студий и аналитики "Эйдос",
  • ОО "Институт Киевская школа экономики";
  • Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики";
  • ОО "Дикси групп";
  • ОО "Интерньюз-Украина";
  • ОО "Развитие гражданских компетентностей в Украине";
  • ОО "Трансперенси Интернешнл Украина";
  • ОО "Украинская академия лидерства";
  • ОО "Украинский независимый центр политических исследований" (УНЦПИ);
  • ОО "Центр демократии и верховенства права";
  • ОО "Центр экономической стратегии";
  • ОО "Центр политико-правовых реформ";
  • общественный союз "Фонд архитектуры реформ в Украине";
  • МБО "Фонд Восточная Европа";
  • ОО "Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение" (ИСАР "Единение");
  • Национальный фонд исследований Украины;
  • "Академия электронного управления";
  • частная фирма "ГАРДЕ";
  • ООО "Делойт и Туш";
  • ООО "Эжис Украина";
  • ООО "КСМ-ГРУПП";
  • ООО "Сан Системс Девелопмент";
  • ООО "Соджитз Авто Украина";
  • ООО "АВЕГА";
  • ООО "Делойт энд Туш ЮСК";
  • ООО "Делойт Технологические услуги";
  • ООО "Миамото Интернешнл Украина";
  • Украинский фонд социальных инвестиций
  • Национальный центр изучения общественного мнения (США)
  • Международный фонд избирательных систем (США) и т.д.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Мобилизация