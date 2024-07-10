Стало известно, какие организации имеют 100% бронирование от мобилизации

Кабмин согласовал организации, имеющие 100% бронирование от мобилизации. Значительная часть – получают иностранные гранты, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения на средства иностранных партнеров.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на документ Кабмина. Отмечается, что кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных организаций и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.

Новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.

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Приказом от 21 июня 2024 г. был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших бронирование на 100% своих сотрудников.

В частности:

всеукраинская ОО "Гражданская сеть "Опора",

ОО "Центр политических студий и аналитики "Эйдос",

ОО "Институт Киевская школа экономики";

Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики";

ОО "Дикси групп";

ОО "Интерньюз-Украина";

ОО "Развитие гражданских компетентностей в Украине";

ОО "Трансперенси Интернешнл Украина";

ОО "Украинская академия лидерства";

ОО "Украинский независимый центр политических исследований" (УНЦПИ);

ОО "Центр демократии и верховенства права";

ОО "Центр экономической стратегии";

ОО "Центр политико-правовых реформ";

общественный союз "Фонд архитектуры реформ в Украине";

МБО "Фонд Восточная Европа";

ОО "Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение" (ИСАР "Единение");

Национальный фонд исследований Украины;

"Академия электронного управления";

частная фирма "ГАРДЕ";

ООО "Делойт и Туш";

ООО "Эжис Украина";

ООО "КСМ-ГРУПП";

ООО "Сан Системс Девелопмент";

ООО "Соджитз Авто Украина";

ООО "АВЕГА";

ООО "Делойт энд Туш ЮСК";

ООО "Делойт Технологические услуги";

ООО "Миамото Интернешнл Украина";

Украинский фонд социальных инвестиций

Национальный центр изучения общественного мнения (США)

Международный фонд избирательных систем (США) и т.д.

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