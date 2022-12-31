Стало известно, какие страны и на каких условиях будут принимать беженцев из Украины в 2023 году
Страны Евросоюза готовятся принимать украинских беженцев в 2023 году, потому что война продолжается. Однако некоторые страны изменили правила пребывания для украинцев.
Большинство европейских государств готовятся к возможным волнам беженцев из Украины. В 2023 году наши сограждане смогут свободно заехать в страны ЕС, пишут Факты ICTV.
Польша
В 2023 году Польша изменяет условия пребывания. В частности, страна планирует внести правки в Спецзакон о помощи гражданам Украины.
С 1 февраля 2023 г. беженцы должны будут покрывать 50% расходов на проживание, но не более 40 злотых на человека в день.
С 1 мая 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше уже 180 дней, будут покрывать 75% расходов, но не более 60 злотых на человека в день.
Под это требование не подпадают:
- дети;
- пенсионеры;
- беременные женщины;
- лица с инвалидностью;
- беженцы с детьми младше 1 года;
- опекуны троих и более детей;
- лица и семьи, находящиеся в затруднительном положении.
Кроме этого, украинцы должны будут подать заявку на получение номера PESEL.
Германия
В 2023 году украинцы смогут находиться до 90 дней без вида на жительство. Чтобы остаться в Германии, необходимо подать на разрешение на проживание для временной защиты (в течение 90 дней после первого въезда в Германию). Для этого необходимо обратиться в иммиграционную службу по месту жительства или временного пребывания.
Великобритания
Украинский беженец может воспользоваться программой Дома для Украины, в рамках которой нужно найти гражданина Британии, который согласится предоставить жилье переселенцам. Такое соглашение заключалось минимум на полгода.
Словакия
Чтобы остаться в стране как беженец, следует оформить статус Временной защиты.
Временное убежище предоставляется до 4 марта 2023 года, он автоматически продлевается на шесть месяцев, но не дольше одного года.
Чехия
Власти официально продлили программу помощи украинским беженцам до марта 2024 года.
По прибытии в Чехию беженцы смогут проживать во временных приютах сроком до 30 суток (в спортзалах) и 150 суток в отелях. Последующие сроки проживания должны быть оплачены самими беженцами.
Италия и Франция
Правительства этих стран не сообщали о том, что с 2023 планируют прекращать прием беженцев.
По состоянию на октябрь-декабрь 2022 года в Италии действуют три режима приема беженцев:
- в центрах CAS и SAI Министерства внутренних дел и местных органов власти;
- из агентства Diffused Hospitality, управляемого организациями и ассоциациями третьего сектора;
- проживание беженцев у родственников и друзей.
Франция также продолжает принимать украинских беженцев. Вынужденные переселенцы получают там денежную помощь от французского правительства.
Выплаты получают только украинцы, имеющие вид на жительство в статусе бенефициар временной защиты.
Напомним, в Украине расширили права выезда за границу лиц с ограниченными возможностями.
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