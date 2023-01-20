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Мир

Стало известно, какое оружие страны НАТО передадут Украине после встречи "Рамштайн-8": список

Игорь Романько

Какое оружие Украина получит после Рамштайна-8

В сети появился ориентировочный список военного снаряжения, вооружения и техники, которые Украина может получить по итогам совещания антипутинской коалиции в Рамштайн.

Информацию собрали по заявлениям представителей стран-партнеров Украины. 20 января, на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины, после чего может список вооружения может измениться.

9 стран партнеров Украины накануне совещания в Рамштайне подписали так называемую "Таллинскую декларацию". Согласно декларации, Британия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия будут поддерживать Украину, пока пути не потерпят поражение.

Правительство Германии в очередной раз провалило голосование за предоставление Украине танков Leopard 2, в Нидерланды предложили за свой счет оплатить эти танки для ВСУ.

Всего военную помощь планируют отправить 12 стран :

  1. США – новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов:
    1. 90 бронетранспортеров Stryker;
    2. 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25мм;
    3. 53 бронемашин типа MRAP, скорее речь о MaxxPro;
    4. 350 бронемашин HMMWV;
    5. 8 систем противовоздушной обороны Avenger;
    6. высокоскоростные антирадиолокационные ракеты HARM.
    7. 95 тысяч 105мм артиллерийских снарядов;
    8. 20 тысяч 155мм артиллерийских снарядов;
    9. 600 высокоточных 155мм артиллерийских снарядов;
    10. 11 800 120 мм минометных мин;
    11. боеприпасы для HIMARS;
    12. боеприпасы для NASAMS;
    13. 12 автомобилей поддержки и 6 командно-штабных автомобилей;
    14. 22 тактические машины для буксировки вооружения;
    15. 2 тысячи противотанковых ракет;
    16. 3 миллиона патронов для стрелкового оружия;
    17. взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;
    18. запасные части и другое полевое снаряжение.
  2. Канада:
    1. 200 бронеавтомобилей Senator;
    2. 1 батарея ПВО NASAMS;
  3. Франция:
    1. 40 колесных танков AMX-10RC;
    2. бронеавтомобили Bastion;
  4. Великобритания:
    1. 14 танков Challenger 2;
    2. 600 ракет Brimstone;
    3. 30 155-мм САУ AS90;
    4. 200 БМП/БТР;
  5. Польша:
    1. зенитные установки С-60 и 70 тысяч единиц боеприпасов к ним;
    2. 14 танков Leopard 2;
  6. Нидерланды:
    1. 120 танков T-72М;
  7. Германия:
    1. 40 Marder БМП;
    2. 1 батарея ПВО/О Patriot;
    3. 3 батареи ПВО Iris-T+3 РЛС TRML-4D;
    4. 2 РЛС TRML-4D;
  8. Швеция:
    1. 50 CV-90 БМП;
    2. 12 Archer САУ;
  9. Эстония:
    1. свыше 10 гаубиц 155mm FH70;
    2. свыше 10 гаубиц 122mm Д30;
  10. Латвия:
    1. ЗРК Stinger;
    2. 2 вертолета Ми-17;
    3. пулеметы;
    4. БПЛА;
  11. Литва:
    1. десятки зенитных пушек L-70;
    2. боеприпасы;
    3. 2 вертолеты Ми-8;
  12. Дания:
    1. 19 САУ Caesar.

Также в течение года от Германии Украина получит 16 новых САУ Zuzana-2, от Италии 1 батарею ПВО SAMP/T, а также 90 танков T-72.

Ранее в сети показали, что способны БМП CV90, которые Швеция передаст Украине в количестве до 50 единиц.

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Мир