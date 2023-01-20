Стало известно, какое оружие страны НАТО передадут Украине после встречи "Рамштайн-8": список

В сети появился ориентировочный список военного снаряжения, вооружения и техники, которые Украина может получить по итогам совещания антипутинской коалиции в Рамштайн.

Информацию собрали по заявлениям представителей стран-партнеров Украины. 20 января, на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины, после чего может список вооружения может измениться.

9 стран партнеров Украины накануне совещания в Рамштайне подписали так называемую "Таллинскую декларацию". Согласно декларации, Британия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия будут поддерживать Украину, пока пути не потерпят поражение.

Правительство Германии в очередной раз провалило голосование за предоставление Украине танков Leopard 2, в Нидерланды предложили за свой счет оплатить эти танки для ВСУ.

Всего военную помощь планируют отправить 12 стран :

США – новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов: 90 бронетранспортеров Stryker; 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25мм; 53 бронемашин типа MRAP, скорее речь о MaxxPro; 350 бронемашин HMMWV; 8 систем противовоздушной обороны Avenger; высокоскоростные антирадиолокационные ракеты HARM. 95 тысяч 105мм артиллерийских снарядов; 20 тысяч 155мм артиллерийских снарядов; 600 высокоточных 155мм артиллерийских снарядов; 11 800 120 мм минометных мин; боеприпасы для HIMARS; боеприпасы для NASAMS; 12 автомобилей поддержки и 6 командно-штабных автомобилей; 22 тактические машины для буксировки вооружения; 2 тысячи противотанковых ракет; 3 миллиона патронов для стрелкового оружия; взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения; запасные части и другое полевое снаряжение. Канада: 200 бронеавтомобилей Senator; 1 батарея ПВО NASAMS; Франция: 40 колесных танков AMX-10RC; бронеавтомобили Bastion; Великобритания: 14 танков Challenger 2; 600 ракет Brimstone; 30 155-мм САУ AS90; 200 БМП/БТР; Польша: зенитные установки С-60 и 70 тысяч единиц боеприпасов к ним; 14 танков Leopard 2; Нидерланды: 120 танков T-72М; Германия: 40 Marder БМП; 1 батарея ПВО/О Patriot; 3 батареи ПВО Iris-T+3 РЛС TRML-4D; 2 РЛС TRML-4D; Швеция: 50 CV-90 БМП; 12 Archer САУ; Эстония: свыше 10 гаубиц 155mm FH70; свыше 10 гаубиц 122mm Д30; Латвия: ЗРК Stinger; 2 вертолета Ми-17; пулеметы; БПЛА; Литва: десятки зенитных пушек L-70; боеприпасы; 2 вертолеты Ми-8; Дания: 19 САУ Caesar.

Также в течение года от Германии Украина получит 16 новых САУ Zuzana-2, от Италии 1 батарею ПВО SAMP/T, а также 90 танков T-72.

Ранее в сети показали, что способны БМП CV90, которые Швеция передаст Украине в количестве до 50 единиц.

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