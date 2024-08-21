Стало известно, когда пенсионеры получат единовременную выплату ко Дню Независимости

Пенсионный фонд Украины информирует, что более 471 тысячи украинских пенсионеров получат дополнительную денежную помощь ко Дню Независимости. Выплата будет производиться вместе с очередной пенсией в августе текущего года.

Как отмечается в сообщении ПФУ, такое решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 г. № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях". Этот документ подробно регламентирует порядок выплаты единовременного пособия.

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Кто может рассчитывать на дополнительную выплату:

Пенсионеры, отвечающие критериям, установленным законодательством. Военнослужащие и другие лица, принадлежащие к ветеранам войны, при условии предоставления соответствующих документов.

Граждане, не являющиеся пенсионерами и не проходящие службу, при условии обращения в органы Пенсионного фонда Украины и предоставление необходимых документов.

Как получить выплату:

Пенсионеры: Выплата производится автоматически вместе с пенсией в августе.

Военнослужащие и ветераны: Выплата производится на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений или организаций.

Другие категории граждан: Необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на выплату.

Подать заявление на получение разового пособия можно до 1 октября 2024 года.

Для получения более подробной информации о порядке и условиях получения выплаты гражданам рекомендуется обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

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