Стало известно, кому в Украине должны доплачивать к пенсии надбавку в 25%

В Украине законодательно предусмотрена возможность надбавок к пенсионным выплатам за выполнение определенных условий. В частности, пенсионеры могут получить доплату в размере 25% прожиточного минимума.

Речь идет о гражданах, имеющих статус участника боевых действий. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что участникам боевых действий по состоянию на 1 февраля 2023 года должна приходить надбавка к пенсионным выплатам суммой 523 гривны 25 копеек.

Читайте также: Кому из украинцев не назначат пенсию без обращения в Пенсионный фонд

Доплаты за статус УБД устанавливаются в любой вид пенсии.

Уточняется, что участники боевых действий также могут раньше выходить на пенсию, однако уровень их выплат не может быть меньше 210% от прожиточного минимума. На данный момент пенсия участника боевых действий должна превышать 4395 грн 30 коп.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!