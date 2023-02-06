Стало відомо, кому в Україні мають доплачувати до пенсії надбавку у 25%

В Україні законодавчо передбачена можливість надбавок до пенсійних виплат за виконання певних умов. Зокрема, пенсіонери можуть отримати доплату у розмірі 25% від прожиткового мінімуму.

Йдеться про громадян, які мають статус учасника бойових дій. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що учасникам бойових дій, станом на 1 лютого 2023 року, має приходити надбавка до пенсійних виплат сумою 523 гривні 25 копійок.

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Доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії.

Уточнюється, що учасники бойових дій також можуть раніше виходити на пенсію, однак рівень їхніх виплат не може бути меншим, аніж 210% від прожиткового мінімуму. Станом на зараз пенсія учасника бойових дій має перевищувати 4395 грн 30 коп.

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Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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