Стало известно, кому в Украине придется переоформить соцвыплаты
Нескольким категориям украинцев придется обратиться в ЦНАПы, чтобы переоформить социальные выплаты. Речь идет, в частности, о внутриперемещенных лицах.
из-за войны и вынужденный переезд, этим гражданам нужно оформить выплаты повторно. Об этом пишет "Минфин".
Отмечается, что в 2023 году удачная автоматически продлила социальные выплаты большинству категорий населения. Впрочем, некоторым группам нужно будет оформить документы повторно, а именно:
- малообеспеченные семьи;
- безработные украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию;
- ВПЛ.
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Для продления социальных выплат придется обратиться в ближайший ЦНАП. В случае если граждане не сделают этого, выплаты не будут начисляться.
Добавим, в этом году автоматически продлили соцвыплаты для:
- детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- детей с тяжелыми заболеваниями,
- детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
- людей с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;
- людей, не имеющих права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
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