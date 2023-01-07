Стало известно, кто из пенсионеров может получить доплату в размере 10% от прожиточного минимума

В Украине ряд пенсионеров имеет право на доплату к пенсионным выплатам. В частности, доноры должны получать ежемесячно 10% от пенсии от прожиточного минимума.

В декабре 2022 года был перечислен прожиточный минимум, что также повлияло на увеличение дополнительных выплат. Об этом пишет "На пенсии".

"Пересчет надбавки, назначенной в соответствии с Законом Украины О донорстве крови и ее компонентов", был проведен 1 декабря. В настоящее время эта доплата составляет 258,90 грн в месяц. Ее плюсуют к основным выплатам пенсионера", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма останется по-прежнему в течение 2023 года. Это связано с решением властей "заморозить" прожиточный минимум.

Уточняется, что статус почетного донора в Украине предоставляют человеку, бесплатно сдавшего 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Чтобы получать надбавку к пенсии, такому человеку нужно подать заявление и документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" в территориальное управление Пенсионного фонда.

Напомним, что украинские пенсионеры в 2023 году будут получать те же деньги, что и сейчас. Размер минимальной пенсии составит 2093 грн. Согласно государственному бюджету, не предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому пенсионные выплаты тоже не будут меняться.

Также в Министерстве соцполитики Украины рассказали, смогут ли выплачивать пенсии в 2023 году. В частности, названы источники, благодаря которым наполняется бюджет Украины.

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