Стало известно, кто может не платить земельный налог в 2023 году

В Украине за владение и постоянное пользование землей нужно платить налог по ставке, определяемой органами местного самоуправления.

Впрочем, некоторые категории граждан могут не платить налог в 2023 году. Об этом сообщает finance.

Ставка налога за землю устанавливается в размере не более 3% от нормативной денежной оценки:

для земель общего пользования – менее 1%;

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 1%;

для лесных земель – не более 0,1% нормативной денежной оценки.

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В этом году налог за земельный участок не нужно платить:

лицам с инвалидностью I и II группы;

лицам, воспитывающим троих и более детей младше 18 лет;

пенсионерам (по возрасту);

ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

лицам, признанным законом, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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