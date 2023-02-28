Стало известно, кто может не платить земельный налог в 2023 году
Стало известно, кто может не платить земельный налог в 2023 году
В Украине за владение и постоянное пользование землей нужно платить налог по ставке, определяемой органами местного самоуправления.
Впрочем, некоторые категории граждан могут не платить налог в 2023 году. Об этом сообщает finance.
Ставка налога за землю устанавливается в размере не более 3% от нормативной денежной оценки:
- для земель общего пользования – менее 1%;
- для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 1%;
- для лесных земель – не более 0,1% нормативной денежной оценки.
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В этом году налог за земельный участок не нужно платить:
- лицам с инвалидностью I и II группы;
- лицам, воспитывающим троих и более детей младше 18 лет;
- пенсионерам (по возрасту);
- ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- лицам, признанным законом, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
- на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.
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