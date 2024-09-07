Стало известно, кто 'поджег' склады с северокорейскими ракетами и техникой в Воронежской области РФ: кадры со спутника

В ночь на 7 сентября в Воронежской области России дроны атаковали склады оккупантов с боеприпасами. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что на атакованных складах россияне хранили ракеты из Северной Кореи.

Российские СМИ сообщили, что атакованные склады из БК находятся на территории Острогожского района. Из-за детонации здесь объявлен режим ЧС в трех населенных пунктах района. Также ведется эвакуация жителей окрестных населенных пунктов.

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Губернатор области сообщил о введении дополнительных мер безопасности, в частности полностью перекрыто движение транспорта с 51-го до 105-го километра автодороги Воронеж — Луганск.

Между тем, в соцсетях опубликованы кадры со спутника, показывающие масштаб пожара в населенном пункте Солдатское:

Как сообщает издание OBOZ.UA, взрывы на складе устроили дроны Службы безопасности Украины. На этих складах враг хранил боеприпасы и технику, опрокидываемую на войну в Украину.

"На складе вблизи села Солдатское Острогожского района после ударов дронов зафиксировано четыре очага пожара, там еще с ночи бушует огонь и продолжается непрерывная детонация боеприпасов", — отметил собеседник в комментарии изданию.

Напомним, 6 сентября российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, россияне выпустили пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.

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