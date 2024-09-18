Стало известно, кто совершил атаку на Тверскую область РФ: ликвидирован состав с 'Искандерами', КАБами и 'Точками У'

Этой ночью дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России в населенном пункте Торопец Тверской области. На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на источник в СБУ.

В результате попадания украинских дронов началась мощная детонация. Местные жители даже писали в пабликах, не ядерное ли это оружие, столь громкой была детонация. Пожар бушует на участке шириной 6 километров. Население эвакуируют.

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"СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах россии, работающих на войну против Украины", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, воины Сил специальных операций Украины, работающих в Курской области РФ, на вражеской территории совершили удачную засаду на находившихся на позициях российских солдат.

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