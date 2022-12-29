Стало известно, сколько ракет использовала россия во время утреннего обстрела Украины

29 декабря во время массовой утренней атаки на Украину российская федерация выпустила по мирным украинцам 69 ракет. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 54 вражеских ракет.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, оккупанты использовали крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты ЗРК С-300.

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет", — написал он в Телеграмме.

Целились россияне по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

Между тем, Командование Воздушных Сил ВСУ информирует, что враг сегодня для обстрелов применял дроны-камикадзе.

"11 барражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" уничтожено противовоздушной обороной ночью на восточном направлении", – говорится в сообщении.

По данным командования, сегодня россияне атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Их выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонского района Ростовской области и северного района Каспийского моря. Крылатыми ракетами "Калибр" враг атаковал с кораблей, размещенных в Черном море.

Также было зафиксировано шесть пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Еще россияне использовали две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

"Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов", - говорят в командовании.

Между тем, начальница прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии 24 канала отметила, что враг, когда атаковал 29 декабря южные области, пытался выявить расположение систем ПВО.

"Очень мощная массированная атака, которая была направлена именно на выявление сил ПВО. Очень жаль, что наши граждане в погоне за свежей новостью могли помогать врагу", – сказала она.

Напомним, утром 29 декабря российские захватчики совершили очередную масштабную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

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