Стало известно, возрастут ли тарифы на коммунальные услуги для украинцев: Решение правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил во вторник, 30 января, что правительство не планирует изменить никакие тарифы для населения. По его словам, льготный тариф на электроэнергию будет сохранен.

Глава Кабмина добавил, что в течение зимы цены не изменятся. Об этом Шмигаль сообщил на заседании правительства.

"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт-ч", – говорится в сообщении.

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Премьер добавил, что ни в одном из регионов Украины по состоянию на 30 января нет отключений света. Произошли масштабные ремонты, благодаря которым прибавилось 2,2 ГВт мощности.

Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E. Несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и шахедами на объекты украинской энергетики, особенно на Востоке Украины, в наших домах есть свет, и это, прежде всего, заслуга наших энергетиков", – подчеркнул он.

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