Станет чистой, как в первый день: как быстро и без труда очистить стеклянную дверцу духовки

Как быстро и без труда очистить стеклянную дверцу духовки от жира - как помыть стекло в духовке

На стеклянной дверце духового шкафа часто образуется отложение жира и масла. Поэтому его нужно должным образом очистить.

К счастью есть простой и гениальный трюк, который поможет вам с этой работой. Стеклянная дверь духовки засияет, как в первый день. Об этом пишет издание Sante Plus.

Как эффективно очистить стеклянную дверцу духовки

Есть трюк, который может быстро удалить пыль, грязь и жир, которые скапливаются на стекле духовки. Его следует применять регулярно.

Стеклянную дверцу духовки легко очищают с помощью таблетки для посудомоечной машины. Для этого окуните таблетку в небольшую емкость с горячей водой, а затем потрите ею дверцу духовки, уделяя особое внимание загрязненным участкам и остаткам прилипшей к стеклу пищи. Оставьте немного в таком состоянии, а затем протрите чистой сухой тканью.

Таблетки для влажных посудомоечных машин позволят обезжирить и прочистить дверцу духовки, не поцарапав ее. Их обезжиривающая способность эффективно растворяет жир и очищает эту поверхность.

Другие уловки для очистки дверцы духовки

1. Пищевая сода. Для начала мокрой салфеткой из микрофибры протрите дверцу духовки, чтобы избавиться от остатков пищи с поверхности. Смешайте в миске ½ стакана пищевой соды с водой. Полученной однородной пастой разделайте стекло и дверь духовки, оставьте действовать на 20 мин. После простирайте сухой тряпкой. Остатки грязи удалите губкой. После еще раз протрите стекло водой и сухим бумажным полотенцем.

2. Белый уксус. Смешайте уксус с водой в равных частях и распылите с пульверизатора на нужную жирную поверхность. Оставьте на несколько минут, а затем протрите тряпкой.

3. Цитрусовые. Поместите в миску 2-3 стакана воды, цедру лимона или ломтики цитрусовых. Лимонный сок можно использовать также при очистке. Чашу нужно будет поставить в духовку и разогреть до средней температуры около пятнадцати минут. Выходящий из сока пар образует капли, которые действуют как своего рода обезжириватель и смягчают грязь, чтобы лучше его очищать. После вытрите сухой тряпкой духовку.

Напомним, что почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.

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