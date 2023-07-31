Становитесь бедными: Почему нельзя оставлять окна открытыми когда уходите из дома
Есть несколько знаков, которые могут служить сигналами об опасности в вашем доме. Такие плохие приметы следует учитывать и уделять им внимание, чтобы быть готовыми к возможным неприятностям.
УНИАН рассмотрел некоторые из этих знаков и рассказал, как уберечься от последствий этих признаков.
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Плохие приметы в доме или квартире
Внезапное появление насекомых, таких как тараканы, муравьи или клопы, может быть предупреждением о возможных проблемах со здоровьем кого-либо из жителей.
Остановленные часы могут быть предупреждением о трудностях с деньгами, или остановившиеся настенные часы могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
Разорванная или упавшая штора может предвещать возможные споры с соседями.
Засохшее растение в комнате может быть связано с увеличением неудач и неприятностей.
Разбитое или треснувшее зеркало может символизировать болезни, ухудшение самочувствия и проблемы личной жизни.
Лампочка, погасшая почти после покупки, по суевериям, может вызвать ссоры между мужем и женой.
Предрассудки, связанные с определенными действиями на кухне
Разбитая тарелка или чашка может символизировать опасность или неприятность. Необходимо соблюдать осторожность с обломками и избегать взаимодействия с ними руками.
Если столовый прибор треснул в руках, предрассудки утверждают, что это может свидетельствовать о негативных мнениях или планах по поводу хозяев дома.
Если нож или вилка случайно упали во время сервировки стола, по суевериям, он может привлечь гостей.
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Заем соли кому-то может быть связан с потерей собственного счастья и удачи.
Оставление ножа в хлебе после нарезки может привести к негативным последствиям, предрассудки связывают это действие с голодом и несчастьем.
Сброс хлебных крошек со стола рукой также может быть связан с увеличением бедности.
Хорошие приметы, связанные со столовыми приборами
Согласно одной из примет, если положить в кастрюлю две ложки, а они скрестились, то скоро можете выйти замуж.
Случайно скрещенные ножи во время сервировки стола могут обещать вам путешествие.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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