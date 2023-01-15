Станут любимчиками фортуны: названы самые удачные месяцы для всех знаков зодиака в 2023 году

2023 год станет идеальным временем, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, но для этого нужно действовать и учитывать все нюансы. По словам астрологов, у каждого знака зодиака будет месяц, в который удача будет ходить буквально по пятам.

Чтобы начинания оказались успешными, в жизни царили гармония и процветания, возьмите к вниманию советы специалистов. Читайте дальше, какой месяцы будут счастливыми для вас.

Овен

Лучшие месяцы 2023 года — январь, май, август и сентябрь.

Телец

Лучшие месяцы 2023 года — февраль, июнь, август и сентябрь.

Близнецы

Лучшие месяцы 2023 года — февраль, июнь, июль и декабрь.

Рак

Лучшие месяцы 2023 года — март, май, август и сентябрь.

Лев

Лучшие месяцы 2023 года — март, май, сентябрь и октябрь.

Дева

Лучшие месяцы 2023 года — март, май, сентябрь и октябрь.

Весы

Лучшие месяцы 2023 года — март, июнь, октябрь и ноябрь.

Скорпион

Лучшие месяцы 2023 года — апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь.

Стрелец

Лучшие месяцы 2023 года — январь, май, август и декабрь.

Козерог

Лучшие месяцы 2023 года — январь, март, август и декабрь.

Водолей

Лучшие месяцы 2023 года — февраль, март, май и октябрь.

Рыбы

Лучшие месяцы 2023 года — март, апрель, июль и сентябрь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.