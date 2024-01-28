"Старые курильщики": Ученые обнаружили новый тип звезд в центре нашей галактики (фото)

Международная команда астрономов совершила поразительное открытие, обнаружив новый тип звезды, находящийся вблизи центра нашей галактики. Эти 21 красную звезду, получившие прозвище "старые курильщики", наблюдаются за выбросом облаков газа, напоминающего дым.

По словам исследователей, "старые курильщики" являются разновидностью красных гигантов, которые образуются на стадии умирания звезд среднего размера, подобных нашему Солнцу, после того, как у них заканчивается водород для ядерного синтеза, сообщает Sky News.

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Инновационное открытие стало возможным благодаря 10-летнему мониторингу почти миллиарда звезд в инфракрасном свете.

Астрономы из Великобритании, Чили, Южной Кореи, Бразилии, Германии и Италии использовали британский телескоп VISTA, расположенный в обсерватории Серро-Параналь в чилийских Андах.

Кроме "старых курильщиков", исследователи также обнаружили 32 новорожденных звезды, известные как протозвезды. Эти звезды на ранних стадиях формирования в течение месяцев, лет или десятилетий демонстрируют экстремальные вспышки, свидетельствующие о становлении новой солнечной системы.

Открытия расширяют наше понимание эволюции звезд и ранних этапов их формирования.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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