"Старі курці": Вчені виявили новий тип зірок в центрі нашої галактики (фото)

Міжнародна команда астрономів зробила вражаюче відкриття, виявивши новий тип зірки, що знаходиться поблизу центру нашої галактики. Ці 21 червону зірку, які отримали прізвисько "старі курці", спостерігаються за викидом хмар газу, що нагадує дим.

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За словами дослідників, "старі курці" є різновидом червоних гігантів, які утворюються на стадії вмирання зірок середнього розміру, подібних до нашого Сонця, після того, як у них закінчується водень для ядерного синтезу, повідомляє Sky News.

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Інноваційне відкриття стало можливим завдяки 10-річному моніторингу майже мільярда зірок в інфрачервоному світлі.

Астрономи з Великої Британії, Чилі, Південної Кореї, Бразилії, Німеччини та Італії використовували британський телескоп VISTA, розташований в обсерваторії Серро-Параналь в чилійських Андах.

Окрім "старих курців", дослідники також виявили 32 новонароджені зірки, відомі як протозірки. Ці зірки на ранніх стадії формування протягом місяців, років або десятиліть демонструють екстремальні спалахи, що свідчать про становлення нової сонячної системи.

Відкриття розширюють наше розуміння еволюції зірок та ранніх етапів їх формування.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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