Стаж к пенсии: сколько стоит в 2025 году и как его купить
Украинцы, которым не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, могут его "докупить". Рассказываем, кто имеет такую возможность, как сделать онлайн и какая стоимость стажа в 2025 году.
Чтобы в 2025 году выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Если этого стажа не хватает, Пенсионный фонд позволяет "докупить" его путем добровольных взносов.
Купить стаж могут:
- украинцы, работающие за границей, но планирующие получать пенсию в Украине;
- те, кому не хватает стажа для оформления пенсии;
- лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить будущую пенсию.
Покупать страховой стаж можно с 16 лет – как для себя, так и для другого человека, если он еще не является пенсионером.
Как купить страховой стаж онлайн в 2025 году
Чтобы оформить стаж необходимо заключить договор с Пенсионным фондом о добровольном участии в системе пенсионного страхования.
Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ:
- Войти в личный кабинет с помощью КЭП, Действие. Подписи или системы GOV.ID.
- Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие".
- Внести данные лица, за которое будут уплачиваться взносы (ФИО, налоговый номер, паспортные данные, дата рождения).
- Если оплата производится за себя, нажать "Желаю платить взносы за себя" и заполнить необходимую информацию.
- Дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенную информацию.
- Нажмите "Подписать и оплатить", используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
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Оплатить взносы можно через "Portmone" или платежное поручение. Периодичность платежей и сумма определяются без помощи других.
Стоимость покупки стажа зависит от минимальной заработной платы Украины. В 2025 году она составляет 8000 грн, а минимальный страховой взнос – 22% от этой суммы, то есть 1760 грн/месяц.
Стаж будет засчитан за тот месяц, когда взносы поступили на счет Пенсионного фонда. Проверить зачисление можно в личном кабинете портала электронных услуг ПФУ.
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