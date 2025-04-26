Стаж под вопросом: какие периоды не учитываются при выходе на пенсию

Не каждый период работы учитывается при расчете страхового стажа для назначения пенсии. Какие годы могут не войти в стаж и как это может повлиять на выход на пенсию – читайте ниже.

При подсчете страхового стажа отдельные годы могут быть исключены. В частности, не учитываются:

периоды без официального трудоустройства;

обучение, которое проходило после 2004 года;

трудовая деятельность без уплаты единого социального взноса

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, в страховой стаж не включаются следующие периоды:

Работа, выполняемая до 2004 года, если она не зафиксирована в трудовой книжке. В этом случае необходимо предоставить Пенсионному фонду дополнительные документы: справки, акты сверки или письменные показания по меньшей мере двух коллег, которые могут подтвердить факт трудоустройства.

Занятость без официального оформления, когда не уплачивались обязательные страховые взносы.

Работа по гражданско-правовым соглашениям до 2016 года, поскольку ранее по таким договорам взносы в Пенсионный фонд не начислялись.

Обучение в образовательных учреждениях (техникумах, колледжах, университетах), если оно проходило после 2004 года.

Читайте также: У украинских пенсионеров вырастет пенсия с 1 мая: кого касается

Что считается страховым стажем для назначения пенсии

Страховой стаж – это время официальной занятости, начиная с 2004 года, за которое работодатель платил единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не меньше минимального.

Также в страховой стаж причисляется:

подтвержденный трудовой стаж, набранный в 2004 году;

годы очного обучения, если они приходятся на период до 2004 года.

В Украине в страховой стаж также включается время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!