Стилистка показала трендовые платья на лето-осень 2023 года (фото)

Стилистка Яна Платонова показала подборку с актуальными летними платьями. В этот раз она обратила внимание на модели длины мини.

Сообщение опубликовано на Instagram-странице Платоновой. Пользователи сети заметили, что мода очень циклична.

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Одна из пользователей добавила, что платья из денима были популярны еще 10-15 лет назад. Стилистка заметила, что на современные модные тенденции влияют "нулевые".

Среди актуальных цветов – многообразие. Это могут быть как базовые оттенки, так и более яркие и насыщенные.

Стилист Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Стилист Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Стилист Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Актуальные платья 2023 - Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Актуальные платья 2023 - Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Актуальные платья 2023 - Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Актуальные платья 2023 - Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Актуальные платья 2023 - Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

Актуальные платья 2023 - Яна Платонова показала актуальные платья 2023 - модные тренды лето 2023

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Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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