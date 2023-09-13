Стилисты назвали пять пар осенней обуви, ставшей антитрендом

Хотя у каждого есть своя любимая пара обуви, стилисты советуют подумать о ее замене, если она вышла из моды. Давайте рассмотрим антитренды осени 2023 года, чтобы вы могли определиться, какой обуви лучше избавиться.

Об этом пишет Ukr.media.

Кроссовки на платформе

Несмотря на их яркость, этот стиль уже исчерпал себя. Они не только не смотрятся стильно, но и могут быть неудобными.

Сапоги гармошкой

Недавно эта модель была популярна, но сейчас существуют более актуальные альтернативы, которые стоит рассмотреть.

Круглый носок

Обувь с круглым носком была в моде прошлого десятилетия, но в 2023 году лучше выбрать обувь с квадратным носком, которая выглядит более современно и стильно.

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Берцы

Эти сапоги были популярны некоторое время, но в 2023 лучше обратить внимание на высокие сапоги на шнуровке. Берцы оставьте для активного отдыха на природе.

Массивная платформа и высокие шпильки

Смело выбирайте обувь с плоской подошвой или квадратным каблуком. Если хотите добавить оригинальность, обратите внимание на нестандартные фигурные каблуки.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

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