Стилисты назвали стрижки, которые не стоит выбирать женщинам старше 40 лет

Женщины с разным типом волос, которые хотят выглядеть стильно и модно, должны выбирать прически, соответствующие не только структуре их волос, но и "возрастным ограничениям".

Стилисты говорят, что прически должны быть "удобными" и не требовать долговременной укладки. Хорошая стрижка также должна быть достаточно современной.

Некоторые прически могут прибавлять лет вашему образу, поэтому стоит от них отказаться, если вам за 40 лет.

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Длинные прямые волосы

Такую прическу следует выбирать женщинам, если они имеют достаточную густоту волос. Иначе обладательницам длинных волос придется выглядеть гораздо старше, чем они имеют. Такая прическа удлиняет лицо и отвлекает от выразительных черт. Но если вы не готовы расстаться с длиной, следует сделать стрижку со "стратегическими слоями".

Перистые слои, или "бабочка"

Женщины с такими прически могут выглядеть гораздо старше, чем они есть. Эта стрижка уменьшает очертания лица и сами волосы кажутся тоньше, чем на самом деле.

Длинная челка

Челка длиной к глазам привлекает внимание к морщинкам и делает лицо тусклым. Так же не подходит женщинам за 40 и тонкую челку. Он может сделать вас старше, подчеркнув тонкие линии, морщины на лбу и гусиные кавычки вокруг глаз. Компромиссом может быть острая челка-шторка, которая обрамляет ваше лицо.

Начес с высоким затылком

Объемные прически хороший вариант для женщин всех возрастов. Здесь главное не переборщить. Стилисты говорят, что старомодный начес "никогда не должен встречаться".

"Начес - это устаревшая прическа, которая всегда будет выглядеть стареющей, независимо от вашего возраста. Если вы предпочитаете небольшую высоту и драматичность, нанесите на волосы спрей для объема перед сушкой феном и закрутите волосы", — говорят эксперты.

Слишком светлый или темный цвет волос

Цвет волос так же важен, как и стрижка. И если вы сделали свои пряди слишком темными или немного светлыми, оттенок может изменить тон вашей кожи и привлечь больше внимания к морщинкам и обесцвечиванию. Лучше выбирать цвета с отблеском, которые без однотонности.

Многослойные волосы с тонкими кончиками

Слишком много слоев, говорят эксперты, делают волосы тоньше. И тогда будет казаться, что у вас сверху волосы больше, чем снизу. При этом кончики волос будут выглядеть еще тоньше, чем есть на самом деле.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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