Стилисты назвали топ-3 сочетания цветов, которые всегда будут в моде

С каждым новым сезоном мы сталкиваемся со свежими и иногда неожиданными цветовыми сочетаниями. К примеру, когда-то розовый и зеленый выглядели странными вместе, а сегодня эта комбинация уже не вызывает удивления.

Об этом пишет radiotrek.

Однако существуют пары цветов, которые всегда остаются актуальными и модными. Среди них три основных:

Черный+белый – бессмертный классический дуэт, который подходит как для офиса, так и для вечерней вечеринки. Бежевый + белый – универсальное основание для любой ситуации, которая всегда выглядит красиво и стильно. Особенно эта комбинация актуальна летом. Черный + красный – соблазнительное сочетание, уже много лет не теряющее своей актуальности.

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Пусть ваш гардероб всегда поражает интересными и стильными цветовыми выборами!

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