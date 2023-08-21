Стилісти назвали топ-3 поєднання кольорів, які завжди будуть в моді

З кожним новим сезоном ми стикаємося зі свіжими та іноді несподіваними поєднаннями кольорів. Наприклад, колись рожевий та зелений виглядали дивними разом, а сьогодні ця комбінація вже не викликає здивування.

Про це пише radiotrek.

Проте існують такі пари кольорів, які завжди залишаються актуальними та модними. Серед них три основні:

Чорний + білий – безсмертний класичний дует, який підходить як для офісу, так і для вечірньої вечірки. Бежевий + білий – універсальна основа для будь-якої ситуації, яка завжди виглядає красиво та стильно. Особливо ця комбінація актуальна влітку. Чорний + червоний – спокусливе поєднання, яке вже багато років не втрачає своєї актуальності.

Читайте також: Не робіть цього – стилісти назвали найневдаліші поєднання кольорів в одязі

Нехай ваш гардероб завжди вражає цікавими і стильними виборами кольорів!

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ.