Стилисты назвали топ-6 сумок, которые будут в моде осенью-2023

Аксессуар, который всегда привлекает внимание – это сумка. Она может разбавить ваш образ и сделать его более интересным и выразительным.

На сегодняшний день в Украине существует множество качественных брендов, выпускающих сумки для каждого сезона, учитывая мировые тренды.

Об этом пишет radiotrek.

Мы рассмотрим какие сумки будут в моде осенью 2023 года.

Джинс

Джинсовые сумки входят в моду быстрыми темпами в 2023 году. Возвращаются длинные джинсовые юбки, рубашки и платья, поэтому многие известные мировые и украинские производители ставят на качественные джинсовые сумки.

Читайте также: Стилисты назвали семь приемов, которые помогут визуально выглядеть выше

Блеск

Блестящие сумки теперь популярны на модных подиумах. Лакированные кросс-боди и сумки, разукрашенные серебром и золотом, встречаются на многих показах этого сезона. Они могут быть слишком эффектны для ежедневного использования, но гармонично сочетаются с однотонным гардеробом.

Большие сумки

Большие сумки – это удобство, которое подчеркивают известные дизайнеры. Они делают акцент на комфорт, ведь на работу или обучение часто приходится носить много разных вещей.

Многие отделения

Сумки со многими отделениями, также известные как сумки-аккордеоны, поражают своей функциональностью. Такие аксессуары были представлены в коллекции Gabriela Hearst и они пришлись по вкусу многим модным экспертам.

Миниатюрный размер

Небольшие сумки – идеальный выбор для тех, кто не любит тащить с собой много вещей. Они выглядят элегантно и сдержанно, прекрасно дополняя как обычные, так и вечерние образы.

Аксессуары с ярким принтом тоже на пике популярности в этом сезоне. Бренд Chloé представил разрисованные сумки, а Gabriela Hearst использует кожаные аппликации. Эти решения придают образу необычности и оригинальности.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогой образ и при этом не потратить много денег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!