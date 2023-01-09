Стилісти назвали топ-6 сумок, які будуть в моді восени-2023

Аксесуар, який завжди привертає увагу – це сумка. Вона може розбавити ваш образ та зробити його більш цікавим та виразним.

На сьогоднішній день в Україні існує безліч якісних брендів, які випускають сумки для кожного сезону, враховуючи світові тренди.

Про це пише radiotrek.

Ми розглянемо, які сумки будуть у моді восени 2023 року.

Джинс

Джинсові сумки входять в моду швидкими темпами у 2023 році. Повертаються довгі джинсові спідниці, сорочки та сукні, тому багато відомих світових та українських виробників ставлять на якісні джинсові сумки.

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Блиск

Блискучі сумки тепер популярні на модних подіумах. Лаковані крос-боді та сумки, розмальовані сріблом і золотом, зустрічаються на багатьох показах цього сезону. Вони можуть бути надто ефектними для щоденного використання, але гармонійно поєднуються з однотонним гардеробом.

Великі сумки

Великі сумки – це зручність, на якій наголошують відомі дизайнери. Вони роблять акцент на комфорт, адже на роботу або навчання часто доводиться носити багато різних речей.

Багато відділень

Сумки з багатьма відділеннями, також відомі як сумки-акордеони, вражають своєю функціональністю. Такі аксесуари були представлені в колекції Gabriela Hearst і вони припали до смаку багатьом модним експертам.

Мініатюрний розмір

Невеликі сумки - ідеальний вибір для тих, хто не любить тягти з собою багато речей. Вони виглядають елегантно та стримано, чудово доповнюючи як повсякденні, так і вечірні образи.

Аксесуари з яскравим принтом також на піку популярності в цьому сезоні. Бренд Chloé презентував розмальовані сумки, а Gabriela Hearst використовує шкіряні аплікації. Ці рішення надають образу незвичайності та оригінальності.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ і при цьому не витратити багато грошей.

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