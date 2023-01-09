Стилісти назвали топ-6 сумок, які будуть в моді восени-2023
Аксесуар, який завжди привертає увагу – це сумка. Вона може розбавити ваш образ та зробити його більш цікавим та виразним.
На сьогоднішній день в Україні існує безліч якісних брендів, які випускають сумки для кожного сезону, враховуючи світові тренди.
Про це пише radiotrek.
Ми розглянемо, які сумки будуть у моді восени 2023 року.
Джинс
Джинсові сумки входять в моду швидкими темпами у 2023 році. Повертаються довгі джинсові спідниці, сорочки та сукні, тому багато відомих світових та українських виробників ставлять на якісні джинсові сумки.
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Блиск
Блискучі сумки тепер популярні на модних подіумах. Лаковані крос-боді та сумки, розмальовані сріблом і золотом, зустрічаються на багатьох показах цього сезону. Вони можуть бути надто ефектними для щоденного використання, але гармонійно поєднуються з однотонним гардеробом.
Великі сумки
Великі сумки – це зручність, на якій наголошують відомі дизайнери. Вони роблять акцент на комфорт, адже на роботу або навчання часто доводиться носити багато різних речей.
Багато відділень
Сумки з багатьма відділеннями, також відомі як сумки-акордеони, вражають своєю функціональністю. Такі аксесуари були представлені в колекції Gabriela Hearst і вони припали до смаку багатьом модним експертам.
Мініатюрний розмір
Невеликі сумки - ідеальний вибір для тих, хто не любить тягти з собою багато речей. Вони виглядають елегантно та стримано, чудово доповнюючи як повсякденні, так і вечірні образи.
Аксесуари з яскравим принтом також на піку популярності в цьому сезоні. Бренд Chloé презентував розмальовані сумки, а Gabriela Hearst використовує шкіряні аплікації. Ці рішення надають образу незвичайності та оригінальності.
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