Стильная, но подходит не всем: преимущества и недостатки стрижки каре

Удобная и всегда актуальная, стрижка "каре" – это один из самых простых способов изменить свой образ. Однако парикмахеры и стилисты подчеркивают, что эта популярная прическа не подходит всем и имеет свои недостатки, сообщает Ukr.Media.

Преимущества стрижки "каре"

Универсальность

Эта стрижка подходит как блондинкам, так и брюнеткам, обладательницам разных типов волос.

Коррекция лица

"Каре" делает лицо худшим и выделяет его черты. Правильно подобранная длина позволяет сделать лицо более выразительным, а шею длиннее.

Легкость в уходе

Для укладки и стайлинга "каре" требуется минимум времени. При правильном уходе, волосы всегда будут смотреться аккуратно.

Вариативность

Вы можете создать разные образы с использованием фена, плойки или других инструментов для стайлинга.

Подходит для всех возрастов

Эта стрижка подходит как подросткам, придавая их образу легкость и игривость, так и женщинам, независимо от их возраста.

Читайте также: Добавляют лет: стилисты назвали стрижки, от которых следует отказаться женщинам за 40 лет

Недостатки стрижки "квадрат":

Делает тяжелое лицо еще тяжелее: обладательницы квадратных или грушевидных лиц могут чувствовать, что эта стрижка делает их подбородок еще более тяжелым. Правильный выбор длины и формы стрижки поможет избежать этого эффекта. Требует ежедневной укладки: "каре" нуждается в ежедневной укладке с помощью фена, иначе волосы могут выглядеть неопрятно. Зрительно добавляет возрасту: эта стрижка может делать женщин визуально старшими.

Напомним, стилисты назвали прически, которые делают женщин моложе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!