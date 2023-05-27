Стирайте отдельно и выворачивайте: как правильно стирать черные вещи

Черная одежда требует особого ухода. Он очень линяет и быстро теряет свой цвет, поэтому, чтобы этого не произошло, следуйте нашим советам.

Стирайте отдельно

Черную одежду можно стирать только по отдельности. Это будет лучше и для нее, и для других вещей, на которые она может линять.

Читайте также: Водка, молоко и глицерин: странные, но эффективные способы выведения пятен из одежды

Выворачивайте

Перед стиркой выворачивайте черные вещи, так цвет на лицевой стороне изделия будет меньше вымываться.

Стирайте в холодной воде

Высокие температуры оказывают плохое влияние на качество ткани: она теряет цвет и выцветает. Режим стирки выбирайте деликатный.

Не устанавливайте сильный отжим

Отжим повредит ткань и форму изделия. Кроме того, сушите вещи на вешалке без попадания прямых солнечных лучей.

Напомним, мы уже писали, как удалить пятна от отбеливателя из одежды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !